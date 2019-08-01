Первым замом прокурора Волгоградской области назначена женщина

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-01T17:00:10+03:00

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Женщины в погонах в волгоградских правоохранительных органах не редкость. Но столь высокого звания, как старший советник юстиции Светлана Чиженькова, удостоены были немногие. Сегодня ее назначили на должность первого заместителя прокурора Волгоградской области. Приказ подписал Генпрокурор России.

Чиженькова хоть и родилась в Саратовской области, но всю свою трудовую жизнь провела в Волгоградском регионе. Еще в 1986 году она пришла работать в нашу прокуратуру сразу после окончания университета. Начинала стажером в Урюпинске, потом ее перевели в Волгоград, где она работала сначала старшим помощником, потом заместителем прокурора Кировского района. Затем была замом у прокурора Красноармейского района Волгограда, у прокурора Волжского и Волгограда. А в последние годы состояла в должности заместителя прокурора Волгоградской области.

Как сообщают в областной прокуратуре, Чиженькова неоднократно была удостоена наград. Так, имеет нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», а также государственную награду - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени». Кроме того, она является заслуженным работником прокуратуры РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU