2019-08-01T16:56:44+03:00
Происшествия

Директор волгоградского МУПа начислил себе премий на 2,5 миллиона рублей

Руководитель три года регулярно «награждал» себя деньгами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Премировать работника за хорошую работу - дело нужное. Ну а кто тебе выпишет премию, если ты сам - директор? Руководитель муниципального унитарного предприятия из города Михайловки Волгоградской области не растерялся, и «награждал» себя сам. Причем делал это регулярно - каждый месяц в течение трех лет.

Как показала проверка, с которой прокуратура нагрянула на предприятие, с января 2016 года по март 2019 года директор получал ежемесячные премии и доплаты за расширение зон обслуживания. Таким образом, он дополнительно к зарплате еще получил более 2,3 миллиона рублей.

Иногда, кстати, этот руководитель за «особые заслуги» выписывал себе и премии побольше. Например, в октябре 2018 года мужчина выдал себе единовременную выплату к премии в размере 95 тысяч рублей, а также материальную помощь на сумму 265 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Причем в администрации Михайловки, которой подчиняется МУП, не знали о регулярных премиях директора, соответственно и разрешений таких не давали.

- Расследование уголовного дела проводится СО УФСБ России по Волгоградской области. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой на контроль, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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