МЧС предупреждает волгоградцев об усилении ветра

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-01T15:51:42+03:00

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Небо над Волгоградской областью наконец-то не затянуто дождливыми тучами, даже солнышко пробилось и потеплело. Но циклон ушел не сам, его, буквально, сдувает ветер. Причем дует так, что порывы местами будут достигать 13-18 метров в секунду. А такой ветер способен натворить немало бед - от вырванных с корнями старых деревьев до поваленных рекламных щитов.

Поэтому ГУ МЧС по Волгоградской области выдало предупреждение: берегитесь, надвигается сильный ветер!

И рекомендует волгоградцам не парковать сегодня свои автомобили под деревьями, не стоять под плохо укрепленными конструкциями, не поднимать и обходить стороной оборванные провода (если вдруг таковые увидите)! Не следует сегодня и выходить в плавание на маломерных судах.

В Астрахани, к слову, ветер уже повалил несколько деревьев, пострадали, к счастью, только машины. Но ущерб нанесен немалый. так что не повторяйте ошибок наших соседей и будьте аккуратнее.

В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101».

ИСТОЧНИК KP.RU