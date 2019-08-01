Главный следователь России Александр Бастрыкин вступился за волгоградского ветерана

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-01T15:31:22+03:00

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История 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Волгограда, которому выставили необоснованный счет за электроэнергию, дошла до главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он был крайне возмущен, как в городе-герое обошлись с фронтовиком.

Напомним, дедушка несколько месяцев жаловался в ТСН «Современник», которое обслуживает его дом, на сбои в работе электросчетчика. Ветеран жил экономно и потреблял не более 100 киловатт в месяц, а прибор накручивал в разы больше. Когда счетчик все же заменили, старику выставили огромный счет - 15 тысяч рублей (как насчитал старый прибор). Между тем, экспертиза показала, что электросчетчик не поверялся 30 лет и механизмы пришли в негодность.

Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Волгоградской области незамедлительно организовать доследственную проверку по факту нарушения прав пожилого инвалида.

- Проверить факт бездействия должностных лиц, на которых возложены обязанности следить за предоставлением жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. И дать этим действиям правовую оценку, - гласит релиз СУ СК РФ.

Также Александр Бастрыкин дал указание оказать юридическую помощь ветерану в обеспечении его законных прав, уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

За ходом и результатами проверки будут следить из центрального аппарата ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU