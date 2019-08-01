К поискам 16-летней девочки под Волгоградом подключились кинологи

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-01T14:41:48+03:00

Девочка-инвалид ушла из дома вечером. Следы ее обрываются на окраине леса. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Подростка ищут в Михайловском районе уже 200 правоохранителей, казаков и активистов

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К поискам пропавшей 16-летней девочки в Михайловском районе Волгоградской области подключили дополнительные силы. На помощь местным правоохранителям в район поиска направили отряды полицейских из соседних подразделений - отдела МВД России по Новоаннинскому району и межмуниципального отдела МВД России «Фроловский».

Также по указанию исполняющего обязанности начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Сергея Богачука к месту ЧП направились кинологи со служебно-розыскными собаками из регионального Центра кинологической службы.

- На данный момент подростка ищут уже более двухсот человек. Кроме полицейских девочку ищут казаки, волонтеры и представители местной администрации, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Напомним, 16-летняя Светлана Сорочинская ушла из дома в хуторе Раздоры примерно в шесть часов вечера 31 июля. Следы девушки ведут в ближайший лес. Ситуация осложняется тем, что у ребенка нет с собой телефона. К тому же девочка - инвалид детства.

- Территорию поиска на данный момент расширили. Обследуется лесной массив, - сообщают в ведомстве.

Светлана страдает врожденным тяжелым заболеванием и срочно нуждается в помощи!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Приметы «потеряшки»: на вид 14-16 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, лицо светлое, волосы темно русые, коротко стриженая

Была одета: синие лосины, розовая кофта, розовые шлепки.

Особые приметы: при ходьбе прихрамывает на правую ногу, косоглазие.

Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 02, 112, дежурная часть ОМВД России по городу Михайловка 2-52-47.

ИСТОЧНИК KP.RU