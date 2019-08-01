2019-08-01T14:28:44+03:00
Происшествия

Под Волгоградом задержали автобус полный мигрантов-нелегалов

56 гастарбайтеров ехали из Адыгеи в Саратов и далее в Казахстан
Наталья ГЛАЗУНОВА
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56 гастарбайтеров направлялись с заработков домой в Казахстан.56 гастарбайтеров направлялись с заработков домой в Казахстан.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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На посту ДПС «Чапурниковский», который находится в Светлоярском районе Волгоградской области, гаишники остановили пассажирский автобус «Сетра». А в нем все пассажиры исключительно граждане соседней среднеазиатской республики. Ехали они из Республики Адыгея в Саратов, а далее - на границу с Казахстаном и домой.

Вот только домой они теперь попадут нескоро. К проверке гастарбайтеров подключились сотрудники иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД. И выяснили, что 14 пассажиров-иностранцев находились на территории Российской Федерации незаконно.

- На всех нелегалов составили административные протоколы. После того, как они заплатят штрафы, их выдворят из страны, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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