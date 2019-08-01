Под Волгоградом задержали автобус полный мигрантов-нелегалов

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-01T14:28:44+03:00

56 гастарбайтеров ехали из Адыгеи в Саратов и далее в Казахстан

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На посту ДПС «Чапурниковский», который находится в Светлоярском районе Волгоградской области, гаишники остановили пассажирский автобус «Сетра». А в нем все пассажиры исключительно граждане соседней среднеазиатской республики. Ехали они из Республики Адыгея в Саратов, а далее - на границу с Казахстаном и домой.

Вот только домой они теперь попадут нескоро. К проверке гастарбайтеров подключились сотрудники иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД. И выяснили, что 14 пассажиров-иностранцев находились на территории Российской Федерации незаконно.

- На всех нелегалов составили административные протоколы. После того, как они заплатят штрафы, их выдворят из страны, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU