2019-08-01T13:43:23+03:00
Общество

В Астрахани пауки каракурты покусали уже 14 человек

Все пациенты остались живы благодаря лечению
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Каракурт нападает только, если потревожить его или его гнездо. Так что лучше не трогайте и обходите стороной. Фото министерства здравоохранения Астраханской области.Каракурт нападает только, если потревожить его или его гнездо. Так что лучше не трогайте и обходите стороной. Фото министерства здравоохранения Астраханской области.
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В Астраханской области встретить на своем пути паука каракурта можно не только в глухой степи, но даже на приусадебном участке. Они здесь частые гости в домах. И хоть астраханцы знают об опасности, пострадавшие есть каждый год. С начала этого года в отделении острых отравлений астраханской больницы №3 имени Кирова прошли лечение уже 14 пациентов после укуса паука каракурта. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в министерстве здравоохранения Астраханской области.

- Противокаракуртовой сыворотки в больницах нет - ее не производят вовсе, но у медиков есть все необходимые препараты для нейтрализации яда. Главное, чтобы человек вовремя обратился за медицинской помощью, - говорят облздраве.

Проблема в том, что человек не чувствует укуса каракурта, он практически безболезненный. А вот яд обладает сильным нейротоксическим действием: у человека появляется острая боль области груди, живота и поясницы.

- Ждать, что боль пройдет сама нельзя! Чем раньше человек обратится к врачу, тем быстрее наступит выздоровление, - акцентируют внимание медики.

И дают пару советов на тот случай, если нет возможности экстренно госпитализировать укушенного.

- В первые три минуты надо прижечь место укуса паука: две спички приложить к ранке, третьей – поджечь на несколько секунд. Можно использовать горящую сигарету. Высокая температура инактивирует яд. Либо выдавить яд из раны. Ранку нужно закрыть сухой, чистой повязкой. Укушенную конечность желательно обездвижить. При сильных болях - выпить обезболивающее. Если человек склонен к аллергии, принять антигистаминный препарат. Дальнейшее специализированное лечение – только в стационаре, - настаивают в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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