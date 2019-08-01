Бывший начальник ИК №12 возглавил дом престарелых

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-01T13:14:31+03:00

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И жнец, и чтец, и на дуде игрец. Быть начальником – это у кого-то в крови. И не важно, заведующий ли ты детским садом, заботишься о стариках или руководишь колонией, где сидят воры, грабители и мошенники. В системе соцзащиты Волгоградской области новое назначение. Руководить «Волгоградским дом-интернатом для престарелых и инвалидов» назначили доверили Алексею Кузнецову.

- Алексей Сергеевич имеет большой опыт руководящей работы и является ответственным сотрудником, наделённым организаторским потенциалом, - сообщает сайт

Мужчина и до этого был директором, но совсем не в таком учреждении. Он имел дело не с милыми беспомощными старушками, а с зэками. Мужчина долгое время возглавлял ИК №12 в Волжском. На территории колонии есть и производственные цеха, и клуб, и магазин. Так что полковник должен справиться с новой должностью без проблем.

Алексей Сергеевич покинул высокий пост в системе ФСИН по причине выхода на пенсию. И нашел себе вполне спокойное место. Нового руководителя на его должность пока не нашли. Пока кресло занимает исполняющий обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU