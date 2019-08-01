Волжский стрелок: мужчина с помощью арбалета собирался доставить наркотики в колонию

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-01T12:17:42+03:00

Молодой человек уже был судим до этого. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Как только не пытаются передать наркотики в колонию. Фантазия и острая необходимость засовывает в хлеб, сигареты, сгущенку, в белье, в зубную пасту. К счастью, сотрудники ФСИН очень хорошо знают эти способы и при проверке находятся запрещенные товары. 22-летний Волжанин решил, что нашел еще один проверенный метод переброса наркоты за колючую проволоку. Он купил арбалет, немного потренировался в меткости, примотал к стрелам пакеты с наркотиками и уже собрался в путь к одной из местных колоний, но к нему пришли сотрудники полиции. К ним поступила оперативная информация о готовящейся спецоперации «стрелка».

Молодого человека задержали, когда он был с состоянии наркотического опьянения. Все оборудование лежало в его машине.

- Сейчас волжанину грозит до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU