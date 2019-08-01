В Волгограде бандитам, грабившим супермаркеты, дали 69 лет на шестерых

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-01T11:59:43+03:00

За год они «заработали» 650 тысяч рублей

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Волгоградский областной суд 1 августа вынес приговор банде грабителей, специализирующихся на небольших магазинах и ломбардах. Шесть участников в общей сложности получили 69 колонии строгого режима.

Ограбления начались в феврале 2015 года. В полицию стали приходить заявления от владельцев ломбардов, управляющих супермаркетов и продавцов сельмагов в разных районах Волгограда и области. Рассказ всегда был похожим. Они проникали внутрь зданий, взламывали сейфы, забирали деньги. Правда, не всегда «операции» проходили успешно. Частенько преступникам не хватало мастерства, чтобы открыть сейф или действовать бесшумно. Так, неудачей закончилась попытка взять кассу в ломбарде в Кировском районе Волгограда. Там на защиту собственности встали охранники. Один из них получил несколько выстрелов из травмата.

Фиаско потерпели грабители и еще в нескольких супермаркетах.

- Всего за год работы они смогли добыть 650 тысяч рублей, - сообщили "Комсомолке" в прокуратуре Волгоградской области.

Одно из последних ограблений было в Кировском районе в июне 2016 года. Участвовали четверо членов банды. Они тросом с помощью газели пытались рывком вытянуть банкомат из помещения супермаркета. Но в итоге не смогли поместить его в машину. Устройство, в котором на тот момент находилось 4 миллиона рублей, «летело» по дороге привязанное к грузовичку несколько сот метров, пока трос не оборвался.

Грабителей нашли волгоградские полицейские и арестовали.

Суд приговорил создателя банды Георгия Чарквиани к 15 годам 6 месяцам лишения свободы, его правая рука Сергей Корякин получил 15 лет. Остальным дали от 11 до 14 лет лишения свободы в зависимости от роли в ограблениях и похищениях. Сидеть они будут в колонии строгого режима, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU