Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Круглый ноль целый год»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-01T11:02:59+03:00

Акция предназначена для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Принять участие могут клиенты, у которых в настоящее время не открыт расчетный счет в Банке УРАЛСИБ

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Клиенты открывшие расчетный счет в период проведения акции, получают бесплатно на свой выбор:

- 12 месяцев обслуживания в рамках пакета услуг «Бизнес-старт»

или

-6 месяцев обслуживания в рамках пакетов услуг «Кассовый» или «Платежный»

Пакеты услуг включают набор основных сервисов, востребованных малым бизнесом: платежи, переводы в адрес физических лиц, операции с наличными, выпуск и обслуживание бизнес-карт, интернет- и мобильный банк.

Акция действует с 1 августа по 1 сентября 2019 года включительно во всех офисах Банка. Подробности акции – на сайте Банка УРАЛСИБ.

Подробности акции на сайте банка, в отделениях банка и по телефону горячей линии для юридических лиц: 8 800-700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU