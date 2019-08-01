2019-08-01T09:42:43+03:00
Происшествия

В лесу под Волгоградом 130 полицейских и казаков ищут потерявшегося ребенка

Девочка ушла из дома вечером 31 июля
Екатерина МАЛИНИНА
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Сейчас лес прочесывают казаки и полицейские.Сейчас лес прочесывают казаки и полицейские.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сейчас к хутору Раздоры стянулись больше 100 полицейских, казаков, добровольцев. Здесь накануне потерялся ребенок.

16-летняя Светлана Сорочинская приехала в хутор вместе с родителями к родственникам. 31 августа девочка, которая страдает врожденными тяжелыми заболеваниями, вышла во двор. Домой ребенок не вернулся. Родители сразу же вызвали полицейских. Собака кинологов взяла след до леса.

Светлана дезориентирована в пространстве, поэтому вряд ли самостоятельно сможет выбраться из чащи. Сейчас на ее поиски отправили казаков, полицейских – многих вызвали из отпусков. Если это не даст результатов, то дополнительные силы пришлют из Волгограда.

Девчка страдает серьезным заболеванием. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Девчка страдает серьезным заболеванием.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Лес густой, в нем много оврагов, есть небольшие речушки – все это представляет опасность для ребенка с ограниченным возможностями. К тому же сейчас ночью очень холодно, а на Светлане были только лосины, тонкая кофточка и сланцы.

Приметы: худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы. Девушка прихрамывает на правую ногу и косоглазит.

Всем, кто видел Свыетлану, просят позвонить по телефону (84463) 2-52-47 или на 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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