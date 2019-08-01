В Волгоградской области мужчина при обгоне влетел под «пазик»

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-01T09:10:21+03:00

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Авария произошла утром в городе Урюпинск. 24-летний парень на девяносто девятой» мчался по улице Штеменко в сторону улицы Репин. Молодой лихач решил обогнать едущего со скоростью 60 коллегу. Но не рассчитал маневр. При везде на встрчку он влетел прямо по автобус «ПАЗ». В общественном транспорте никто не пострадал. А вот водитель из русской легковушки получил очень серьезные травмы. Сейчас он находится в больнице в коме. Его машина восстановлению не подлежит.

В Быковском районе последствия аварии оказались еще плачевней. 31-летний молодой человек на «Гранте» ехал в сторону города Николаевска. На одном из участков дороги он не справился с управлением, его вынесло на полосу встречного движения, затем на обочину, после этого он перевернулся в кювет. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. В том числе ,и скоростной режим у обоих водителей, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU