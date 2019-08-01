В Волгограде остановился ремонт на улицах в Советском и Тракторозаводском районах

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-01T08:45:16+03:00

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Те, кто ездит из южных районов в центр, хорошо знают огромные ямы при повороте с проспекта Университетского на улицу Автомобилистов. Из-за плохого участка затрудняется движение по 2-й Продольной. Аварии происходят там регулярно. В том числе и с общественным транспортом – остановка находится как раз сразу после колдобин. В таком состоянии яма находится уже больше месяца. Как оказалось, дело оказалось в подрядчике.

С ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой» муниципалитет заключил контракт еще в апреле. Компания взяла на себя ремонт улицы Автомобилистов в Советском районе. Но со сроками все время опаздывала. После первой проверки МУ «Комдорстрой», который контролирует качество и время выполнения договоров, указал подрядчику на отставание. Но фирма не ускорилась. В следующую ревизию разрыв в сроках еще больше увеличился. Так что мэрия в одностороннем порядке разорвала контракт. За невыполненные работы «ВолгоградАвтоДорСтрой» не заплатят ни копейки. Чиновники уже объявили конкурс на завершение ремонта (на Автомобилистов уложен только выравнивающий слой). Но сама процедура займет время. Так что ровный асфальт на повороте водители увидят не раньше, чем через месяц. Кстати, та же ситуация сложилась и на улице Полухина.

Пришлось расторгнуть контракт и с ООО «Таганрогское ДСУ». Эта компания ремонтировала дороги в Тракторозаводском районе и опять-таки не успела со сроками. Хотя как уверяют в мэрии, претензий к качеству выполнения работ у заказчика нет. На этих двух компаниях было 13 процентов ремонтируемых в этом году улиц.

Сейчас информацию по этим двум подрядчикам МУ «Комдорстрой» передает в ФАС. Если антимонопольщики найдут основание внести фирмы в черный список, то на волгоградских дорогах они больше не появятся.

ИСТОЧНИК KP.RU