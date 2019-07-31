В Астрахани врача поймали на «липовой» диспансеризации

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-31T15:56:24+03:00

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Диспансеризация - это, конечно, дело добровольное, но с медиков все равно спрашивают хорошую статистику. Кроме того, больницы сами заинтересованы в медосмотрах, ведь они получают за каждого такого пациента деньги от Фонда соцстрахования. Вот и идут врачи на «приписки». Одного такого поймали на днях в Астрахани.

Как установили предварительно следователи Трусовского района Астрахани, в июне текущего года врач городской поликлиники сама завела карту пациента, сама ее заполнила, внеся туда выдуманные данные о том, как человек прошел диспансеризацию. И эти документы отправились в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Оттуда на основании документа в поликлинику перечислили деньги за диспансеризацию.

А выявили подлог сотрудники отдела ЭБиПК УМВД России по городу Астрахань. На врача тут же завели уголовное дело.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие, - уточняют в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU