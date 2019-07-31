В Волгограде ветерану войны «накрутили» 15 тысяч рублей за электричество

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-31T17:57:36+03:00

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92-летний дедушка - ветеран Великой Отечественной войны - живет в одном из домов ТСН «Современник». Живет простенько и очень экономно, даже лампочку лишний раз не включает, однако электросчетчик накручивает ему огромное число киловатт. Еще в феврале 2019-го он в первый раз пожаловался на счетчик в свое товарищество и просил проверить прибор. Но просьбы дедушки зависли в воздухе. Он приходил в ТСН еще не раз до апреля. В конце концов старику счетчик заменили, но при этом выставили огромный счет - 15 тысяч рублей долга за якобы потребленную электроэнергию по старому прибору.

Ветеран, который к тому же является инвалидом 1 группы по зрению, пошел с жалобой в прокуратуру.

- По инициативе прокуратуры Центрального района Волгограда сотрудники ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области» проверили прибор и подтвердили неисправность счетного механизма. Более того счетчик не подвергался поверке более 30 лет, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Завершилось все справедливо: ветерану долг аннулировали, а руководству ТСН «Современник» вынесли представление с требованием устранить нарушения, а виновных лиц привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU