2019-07-31T17:59:14+03:00
Происшествия

В Астрахани врач ж/д больницы «подработала» на медосмотрах больше 2 миллионов рублей

Медик делала "липовые" процедуры на бумаге, а люди получали за них денежную компенсацию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани будут судить 29-летнего физиолога, которая работала в железнодорожной больнице. Следователи Астраханского ЛО МВД России на транспорте говорят, что она мошенническим путем «увела» из предприятия 2,3 миллиона рублей. Спросите, как она это сделала?

Дело в том, что сотрудникам предприятия железнодорожного транспорта возмещают расходы, связанные с прохождением профессионального психофизиологического отбора. Соответственно, чем дольше работник проходит эти самые процедуры, тем больше денег выделяют из бюджета компании на эти цели. Этим и решила воспользоваться доктор. Она специально завышала фактическое время прохождения медосмотра. В список «тщательного» медосмотра попали сразу 20 сотрудников РЖД. Они якобы проходили осмотр, а потом получали за них компенсации. Отсюда и такая немаленькая сумма ущерба.

- В ноябре 2018-го эти факты подлога в документах выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Астраханского ЛО МВД России на транспорте. Дело передано в суд. Все фигуранты - 20 сотрудников и врач - находятся на подписке об обязательной явке, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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