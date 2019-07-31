В волгоградских речпортах во время массовых проверок нашли нарушения

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-31T18:04:14+03:00

Проверили только три речпорта, а уже завели 5 дел. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Сотрудники Волгоградской транспортной прокуратуры решили массово проверить речные порты, расположенные на территории Волгоградской области. Возможно, это связано с расследованием дела о крушении катамарана «Елань-12» на Волге, когда погибли 11 человек. Ведь в последнее время «камни» полетели в сотрудников транспортной полиции, сотрудников речпортов и инспекторов ГИМС, которых обвиняют в халатности. Считают, что они могли предотвратить трагедию. Возможно, это просто очередная внеплановая проверка. Но как бы то ни было, уже в первых трех проверенных речпортах прокуратура нашла массу нарушений.

- В организациях не в полной мере соблюдаются требования законодательства о пожарной и промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, ненадлежащим образом осуществляется хранение и утилизация отходов производства и потребления, - гласит заключение ведомства.

По итогу вынесли три представления руководителям, а также завели 5 дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU