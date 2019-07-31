2019-07-31T12:23:16+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали супругов, устроивших бизнес на наркотиках

Семейный подряд приехал к нам из соседнего региона на «заработки»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоград, будто манит наркодельцов: едут в наш регион на «заработки» и с ближнего зарубежья и с соседних регионов. Вот еще один такой «семейный подряд» недавно поймали в Советском районе Волгограда. 24-летняя женщина и ее супруг приехали к нам из соседней области. Приехали, чтобы торговать здесь наркотиками. Нашли в интернете поставщика, и принялись за работу.

Как установили следователи СУ СК по региону, 18 июля они забрали из тайника, который был припрятан в Городищенском районе Волгоградской области, большую партию порошка. В упаковке было около 900 граммов. Расфасовали порошок по дозам, получилось 250 пакетиков, и принялись делать «закладки».

На одной из закладок их и поймали, когда гони пытались прикопать дозу в лесополосе Советского района.

- Известно, что инструкции подозреваемые получали через программу, установленную в их мобильном телефоне, - рассказывают «КП-Волгоград» следователи.

Закладчиков задержали. Сейчас правоохранители устанавливают поставщиков и организаторов наркотрафика в Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU

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