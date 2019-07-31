На трассе под Волгоградом машина насмерть задавила пешехода

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-31T10:35:23+03:00

А в Волжском «Лада» чуть не убила скутериста

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Дождливая дорога и невнимательность водителей привели к тому, что за минувшие сутки восемь человек получили травмы, а один погиб. Скончался от наезда 40-летний пешеход. Смертельное ДТП произошло в Новоаннинском районе примерно в полночь 30 июля. Видимости на дороге никакой, поэтому 38-летний водитель «ВАЗ-211440» и не сразу увидел мужчину, который шел по трассе «Каспий». Удар был таким сильным, что шансов выжить у пешехода просто не было.

А в Волжском под колесами «Лады Гранта» оказался 41-летний скутерист.

Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по региону, 23-летний водитель легковушки, выезжая с промышленной территории на улицу, не уступил дорогу мужчине на скутере «Евротекс».

- Водителя скутера с травмами увезли в больницу, - говорят в ведомстве.

19-летний водитель лишь чудом остался жив в этой аварии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Михайловке лишь чудом остался жив 19-летний парень, который решил погонять на своей "семерке". Неопытный водитель в какой-то момент просто не справился с управлением на скорости и машина улетела в кювет, где врезалась в дерево. Теперь залечивает раны в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU