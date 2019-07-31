С августа от Речпорта в Волгограде будет ходить новый автобус

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-31T10:17:07+03:00

Мэрия Волгограда решила вернуть кольцевой маршрут - "единичку", только теперь она будет заходить на рокадную дорогу

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По многочисленным просьбам волгоградских дачников и жителей Сарпинского с 1 августа остров и центр города свяжет новый автобус. Маршрут №1 «Речпорт (кольцевой)» поможет попасть в областной центр тем, кто пользуется речными направлениями «Волгоград-Щучий проран - Культбаза» и «Волгоград-Островная».

На самом деле, все новое - это хорошо забытое старое, и "единичку" волгоградцы уже знают - когда-то маршрут приостановили из-за нерентабельности. Но теперь его возрождают, и дополнили новыми остановками, а так же сделали более удобное расписание. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, автобус пойдет по основным городским магистралям, Комсомольскому мосту и «заполотновской» части Центрального района. График движения общественного транспорта подстроят под расписание теплоходов, а проезд можно будет оплатить «безналом» с помощью карты «Волна».

По пути автобус будет проезжать остановки Речной вокзал – улица Краснознаменская – проспект Ленина – улица Комсомольска – улица Пархоменко – улица Ткачева – Вторая продольная магистраль – улица Невская – проспект Ленина – и так же возвращается в Речпорт. В мэрии отмечают, что специально для нового автобуса около сквера имени Пушкина ввели новую остановку.

Напомним, что до Речпорта можно добраться и по вспомогательному направлению №98. Недавно график движения этого маршрута был изменен, чтобы пассажиры успевали попасть на утренние речные рейсы. От «ТЦ «Метро» в Дзержинском районе микроавтобусы теперь отъезжают не в 6.00, а в 5.20. В «Речпорт» волгоградцы приезжают к 6.30, а первый рейс до Сарпинского («Волгоград-Культбаза») отправляется в 6.45.

ИСТОЧНИК KP.RU