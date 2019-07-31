2019-07-31T09:39:11+03:00
Происшествия

На волгоградской трассе водитель иномарки устроил тройное ДТП

Несчастный «Шевроле» столкнулся с двумя грузовиками и кроссовером
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель "Шевроле" протаранил три машины, и остался жив.Водитель "Шевроле" протаранил три машины, и остался жив.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Только каким-то чудом водитель «Шевроле Лачетти» остался жив после ДТП на волгоградской трассе, которое сам же и спровоцировал. 50-летний водитель неудачно пошел на обгон, а закончилось это тремя побитыми машинами и травмами.

Случилось это примерно в полдень 30 июля в Калачевском районе на трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский», - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. Водитель «Шевроле», обгоняя машину зацепил встречный грузовик «Скания», от удара его выкинуло на попутный «КАМАЗ» с полуприцепом, за рулем которого находился 46-летний житель Кургана. Кроме того, иномарка зацепила «Ладу Х-Рей», за рулем которой женщина ехала во встречном направлении.

И, если грузовики в ДТП практически не пострадали, то машину виновника аварии помяло изрядно. Он - единственный, кто получил травмы. Но, к счастью, остался жив. Сейчас он находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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