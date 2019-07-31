В Волгограде за аферы с зарплатами судят главбуха молодежного театра

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-31T09:20:39+03:00

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Казалось бы, что можно украсть в театре? Ну, разве что вдохновение. А вот и нет. Например, бывший главный бухгалтер «Волгоградского молодежного театра» умудрилась украсть 700 тысяч рублей. Теперь отправится за решетку.

Аферы, которые проворачивала с бюджетными деньгами этот «счетовод», выявили сотрудники прокуратуры Волгограда в ходе проверки.

- Как установили следователи СЧ СУ УМВД России Волгограду, бухгалтер просто приписывала себе суммы, когда начисляла заработную плату. Причем делала это регулярно - с февраля 2017-го по июль 2018 года, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры. - В результате указанных действий из бюджета было похищено более 700 тысяч рублей.

На теперь уже экс-бухгалтера завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Свою вину волгоградка полностью признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU