2019-07-31T08:49:30+03:00
Происшествия

В Волгограде трамвай протаранил грузовик с дынями

В результате столкновения пострадал водитель
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Где-то масло по путям разливают, а где-то дынями усыпают.Где-то масло по путям разливают, а где-то дынями усыпают.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Несладко началось утро 31 июля для водителя «ГАЗели», который вез волгоградцам ароматные дыни. На пустой казалось бы еще Второй Продольной магистрали он с трамваем умудрился не поделить дорогу. И вот уже несколько часов коммунальным службам приходится разгребать последствия этого столкновения: весь перекресток по улице Череповецкой усыпан дынями.

Трамвай и "ГАЗель" не поделили дорогу по улице Череповецкой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трамвай и "ГАЗель" не поделили дорогу по улице Череповецкой.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, случилась авария примерно в половине седьмого утра неподалеку от остановки «Чигринская» в Ворошиловском районе Волгограда. Трамвай мчался по маршруту, когда ему наперерез выехала на пути «ГАЗель». Водитель трамвая нажал на тормоз, но было поздно - аварии избежать не удалось. Удар оказался настолько сильным, что будку грузовика буквально разорвало на части, и на дорогу высыпались тонны дыни. Ни проехать, как говорят, ни пройти.

Дыни перекрыли всю дорогу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Дыни перекрыли всю дорогу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

И пока гаишники разбирались с тем, кто прав, кто виноват, коммунальная техника спешно убирала дыни с проезжей части.

- Трамвай от удара также сошел с рельс, а его водитель получил сотрясение мозга. Его увезли в больницу с места ДТП, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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