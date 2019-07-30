2019-07-30T22:26:37+03:00
Происшествия

Астраханца, готовившего теракт на полигоне Капустин Яр, отправили в колонию на девять лет

Исламист хотел взорвать военные объекты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Северо-Кавказский окружной военный суд отправил астраханца Василия Власенко в колонию строгого режима на девять долгих лет. Его признали виновным в подготовке теракта на военном полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области.

Василий Власенко еще в 2014 году связался с ваххабитами, а затем и сам принял ислам. Он стал посещать мечети, а потом, прихватив жену, уехал в Чечню. Именно там он и раздобыл боевую гранату и охотничий обрез. Там и задумал совершить теракт на полигоне Капустин Яр. Намеревался взорвать военные объекты. В 2018-м он вернулся в Астрахань и стал искать тропы на территорию ЗАТО «Знаменск». Искал там военные объекты для нападения, собирал информацию, снимал местность на камеру телефона. Но планы исламиста разрушил тесть, который сообщил в правоохранительные органы о зяте-приверженце ИГИЛ* (запрещенной в России террористической организации). Власенко задержали. Сегодня суд признал его виновным.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, - уточняют «КП-Волгоград» в Северо-Кавказском окружном военном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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