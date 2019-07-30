2019-07-30T22:00:55+03:00
Происшествия

МЧС: запах гари в Астрахань принесло из Калмыкии

На юге России горит камыш
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Астраханцы жалуются на жуткий горелый запах.Астраханцы жалуются на жуткий горелый запах.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Уже несколько недель Сибирь задыхается от гари - горит тайга. В дымку погрузились Красноярск, Иркутск, Тыва… А сегодня, 30 июля, сообщения о жутком смоге появились и в Астрахани. «Жуткая вонь в районе Красноярского моста», «И на Бабайке пахнет горелым, как будто от потушенного костра», «Мясокомбинат. Задыхаемся» - астраханцы со всех уголков жалуются в соцсетях. Но ведь Астрахань далеко от тайги. Действительно запах гари из Сибири никак не мог доползти так далеко. Сотрудники астраханских ведомств весь день пытались выяснить «откуда ветер дует». И к вечеру пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области сообщила, гарь несет из Калмыкии.

- В течение суток на территории Астраханской области возможно наличие запаха, несвойственного атмосферному (запаха гари), в связи с возгоранием камыша на территории республики Калмыкия, - пояснили в ведомстве.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора берут пробы воздуха. К счастью, пока превышений предельно допустимых концентраций не выявлено. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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