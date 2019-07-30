2019-07-30T20:21:22+03:00
Общество

Врачи советуют волгоградцам не есть арбузы после обеда

И дают рекомендации, что делать, если отравились нитратной ягодой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Арбуз и дыню следует принимать в пищу, как отдельное блюдо, а не как десерт.Арбуз и дыню следует принимать в пищу, как отдельное блюдо, а не как десерт.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Сезон арбузов в Волгограде открыт: ягодами торгуют уже везде - на развалах, в магазинах. Появились и те, кто выкинул ягоду, едва попробовав мякоть. И правильно: лучше предостеречься, чем отравиться. А, если сомневаетесь: хороший арбуз или с нитратами, положите кусочек арбузной мякоти в воду. Если она помутнела – арбуз можно есть, а вот если вода стала ярко-красной, от такой ягоды лучше отказаться. Такие советы дают волгоградцам специалисты Волгоградской облбольницы №1.

- Но даже качественный арбуз важно есть правильно: не стоит употреблять его в качестве десерта после традиционного обеда. В сочетании с тяжелой жирной пищей арбуз, богатый углеводами, вызовет брожение в кишечнике. Ешьте арбузы и дыни как самостоятельное блюдо, - рекомендуют медики.

А, если не дай Бог, через 4-6 часов у вас появились тошнота, рвота, боли в животе и температура, - немедленно к врачу!

- Попробуйте выпить солевой раствор или раствор марганцовки, чтобы вызвать рвоту (так организм избавится от вредных веществ, которые еще не успели усвоиться). После этого - принять любой сорбент (активированный уголь, энтеросгель или другие). И в обязательном порядке необходимо много пить - теплую кипяченую или простую воду без газа, - советует гастроэнтеролог больницы №1 Ольга Николаевна Солодкая. - Если в первые часы после отравления симптомы не исчезли, стоит вызвать врача. Возможно, отравление слишком сильное и необходимо промывание желудка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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