Волгоградцы чаще всего ищут работу водителем, строителем и продавцом

СЕГОДНЯ 20:07 2019-07-30T20:07:51+03:00

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Бытует мнение, что в Волгограде тяжело найти работу. Это неправда. Подходящую под ваши требования работу, возможно, а вообще вакансий - масса. Только в волгоградском центре занятости на данный момент имеется 19,3 тысячи вакансий. 22 тысячам волгоградцев специалисты ЦЗН уже подобрали работу в этом году (а это 65% от обратившихся).

В региональном комитете по труду и занятости населения говорят, что волгоградцы активно интересуются такими специальностями, как водитель, тракторист-машинист, слесарь-ремонтник, овощевод, соцработник, повар, бухгалтер и медсестра. А в Центре занятости уверяют, что самыми востребованными все же являются вакансии в сфере торговли, обрабатывающем производстве, в строительной отрасли и в сфере госуправлления.

По данным ЦЗН, уровень безработицы в Волгограде немного вырос по сравнению с июлем прошлого года - был 0,53%, стал 0,54% от численности рабочей силы. При этом больше всего безработных сейчас в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города (0,75%). Наименьший уровень - в Красноармейском районе Волгограда (0,37%).

ИСТОЧНИК KP.RU