2019-07-30T19:43:44+03:00
Общество

На Волгоград надвигается гроза: коммунальщики - в боевой готовности

МЧС предупреждает о грядущей непогоде
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Переждите непогоду лучше дома.Переждите непогоду лучше дома.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Июль в Волгоградской области в этом году решил до последнего дня быть дождливым и ветренным. Не успели волгоградцы порадоваться солнышку, как на регион вновь надвигается грозовой фронт. И уже к вечеру 30 июля поднимется ветер и польет дождь. Причем не просто дождь, а ливень с громом и молниями.

Как уточняют в Волгоградском Гидрометцентре, до конца суток 30 июля, а весь день 31 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 18-23 метра в секунду.

В ГУ МЧС России по региону настоятельно просят волгоградцев не парковать машины под деревьями и обходить слабо укрепленные конструкции. А также не выходить на катерах в водоемы.

В мэрии уже привели в режим повышенной готовности технику для устранения последствий непогоды.

- Ремонтные и аварийные бригады готовы к немедленному реагированию на нештатные ситуации, установлено дополнительное дежурство всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность областного центра, проверен технический запас необходимых материалов и оборудования, - отчитываются в мэрии.

Но предупреждают: из-за шквалистого ветра и грозы могут быть сбои на наружных инженерных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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