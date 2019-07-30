2019-07-30T19:04:53+03:00
Общество

В Камышине пройдут большие арбузные гонки и метание ягодами

Город готовится к очередному арбузному фестивалю
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Арбузное мочилово тоже будет.Арбузное мочилово тоже будет.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В этом году самый яркий и самый сладкий праздник в Волгоградской области - Камышинский арбузный фестиваль - состоится 24 августа. И власти уже вовсю готовятся к его проведению, репетируют выступления, закупают атрибуты, набирают волонтеров и зазывают участников. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города Камышин, в этом году помимо основной программы на площади Комсомольской, в 17.00 на стадионе «Авангард» (МБУ Спортивная школа №1, улица Пролетарская, 20А) впервые в Камышине пройдут «Большие Арбузные гонки».

- Камышане и гости города смогут увидеть соревнования по метанию арбузов, гонки на арбузных лыжах, перетягивание каната на скользкой поверхности и массу других веселых конкурсов. Кульминацией игр станут гонки на колесницах. Команды-победители и лучшая команда болельщиков получат денежные призы, - сообщают в горадминистрации.

Говорят, веселые конкурсы не оставят равнодушным никого. И ждут своих участников: приглашают команды по 10 человек старше 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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