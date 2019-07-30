2019-07-30T18:12:43+03:00
Происшествия

Волгоградца, забившего до смерти мать, отправили в колонию на десять лет

Бывший военный до последнего не признавал своей вины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Военный пенсионер бил мать по голове и туловищу, пока та не испустила дух.Военный пенсионер бил мать по голове и туловищу, пока та не испустила дух.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Больше года военный пенсионер из Волгограда Николай Богатырев пытается доказать, что он не причастен к смерти своей матери. Но факты и улики говорят совсем другое. Он, возможно, и сам не верит в то, что натворил, но это именно он забил до смерти кулаками пожилую маму. И за это отправится в колонию на десять лет.

Это случилось в Волгограде в июле 2018-го. Пожилая мать Богатырева в последние годы сильно болела и уже не могла обходиться без посторонней помощи, а военный пенсионер жил в Москве. Поначалу он платил деньги соседкам за уход, но женщине становилось все хуже и Богатыреву пришлось вернуться в родной город. Видимо, в какой-то момент он не выдержал напряжения и в порыве гнева набросился на мать с кулаками.

- Он нанес ей множественные удары по голове, спине, рукам и ногам. От этих побоев она и скончалась, - подтверждают экспертизы, представленные в Волгоградском областном суде.

Николая задержали по подозрению сразу. Но он упорно отрицал свою вину. Говорил, что любил мать и конфликтов у них не было. Но он врет.

Это понял и судья Камышинского райсуда, где рассматривалось дело. Богатырева признали виновным и приговорили к 9 годам и 11 месяцам колонии строгого режима. Но военный пенсионер не согласился с вердиктом и подал апелляцию. Сегодня Волгоградский областной суд пересмотрел материалы дела и не нашел оснований для изменения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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