Крупная авария в центре Волгограда: трое мужчин в больнице

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-30T17:49:22+03:00

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К шести часам вечера 30 июля первая Продольная магистраль в Волгограде застыла в многокилометровой пробке. Затор образовался из-за крупной аварии, которая произошла в районе ТЮЗа в Ворошиловском районе. Там столкнулись две иномарки - «Датсун» и «Опель Астра». Да так столкнулись, что от удара "Датсун" опрокинулся на бок. К сожалению, не обошлось без жертв.

Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, случилось ДТП примерно в половине шестого вечера на пересечении улиц Иркутская и Рабоче-Крестьянская. Кто кого не пропустил, или кто кому не уступил, сейчас разбираются сотрудники ГИБДД, которые работают на месте происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/723147" frameborder="0"></iframe> В центре Волгограда три человека пострадали в аварии.Видео ГУ МВД по Волгоградской области.

А медики тем временем спасают пострадавших. Их трое - 27-летний, 55-летний и 54-летний мужчины. У всех травмы и переломы конечностей. Всех увезли в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU