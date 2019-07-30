Определился соперник «Ротора» в борьбе за Кубок России

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-30T17:20:27+03:00

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Сегодня, 30 июля, в Доме футбола на Таганке в Москве состоялась жеребьевка матчей 1/32 финала розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/2020. Именно на этой стадии в борьбу за хрустальный трофей вступают клубы Футбольной национальной лиги. В этом сезоне, в соответствии с Регламентом Кубка России, в борьбу вступят 17 клубов ФНЛ (за исключением ФК «Зенит-2», «Краснодар-2» и «Спартак-2», которые не будут играть, так как клуб в Кубке может быть представлен только одной командой).

Первые матчи, как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ФНЛ, пройдут 21 августа. Первым соперником на пути волгоградского «Ротора» за Кубком станет команда, которая победит в матче Волгарь» (Астрахань) — «Алания» (Владикавказ)

Напомним, что два последних сезона сине-голубые не продвинулись дальше 1/32 финала в борьбе за Кубок. В последний раз «Ротор» дошел до четвертьфинала в далеком 2013 году. И только единожды за свою историю - в 1994-м был в финале.

ИСТОЧНИК KP.RU