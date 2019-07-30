Заглянуть в локомотив: на волгоградской и астраханской станциях устроят парад ж/д техники

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-30T16:13:54+03:00

Можно будет не только увидеть раритетные тепловозы, но и внутри их потрогать. Фото Привж/д

Изменить размер текста: A A

Каждый год в первое воскресенье августа в России празднуют День железнодорожника. В этом году он припадает на 4 августа. По такому случаю сотрудники Привожской железной дороги решили устроить праздник не только себе, но и своим гостям и пассажирам. И организовали динамическую выставку железнодорожной техники. Не просто выставку, а целый парад.

- В экспозиции будут представлены локомотивы, обеспечивающие движение пассажирских и грузовых поездов. Например, магистральный тепловоз серии 2ТЭ25КМ, пассажирский тепловоз серии ТЭП70БС, маневровые тепловозы серии ЧМЭ3 и ТЭМ14 и многие другие. В числе раритетных экспонатов – действующие паровозы серии Л, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги. - Причем гости смогут не просто посмотреть технику, но и заглянуть внутрь локомотивов, пообщаться с работниками дороги.

Также в рамках выставки будут представлены костюмы сотрудников железнодорожной отрасли разных времен. Посещение бесплатное.

Итак, где посмотреть?

В Астраханской области - 2 августа в 17:00 на станции Верхний Баскунчак.

В Волгоградской области - 3 августа в 18:00 на станции Петров Вал.

ИСТОЧНИК KP.RU