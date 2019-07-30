В Астрахани у десятерых моряков с иранского судна нашли инфекцию

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-30T16:59:55+03:00

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Вечером 29 июля, примерно в 20.30, в экстренные службы Астрахани обратились за помощью моряки с иранского судна «ТИНА», которое пришвартовалось на улице Адмиралтейская. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области, капитан контейнеровоза сообщил, что одновременно десять членов его экипажа резко почувствовали себя плохо. У всех жуткое недомогание.

На судно тут же направили группу специалистов, в которую вошли сотрудники астраханского Роспотребнадзора, МЧС и регионального Минздрава. После осмотра было принято решение о госпитализации моряков и оказании им медпомощи в условиях стационара. Восемь членов экипажа отправили в больницу

- У всех диагностировали острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар. В очаге проводится регламентированный комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий, - сообщают в астраханском Роспотребнадзоре.

Угрозы окружающим нет. Ситуация находится под контролем, уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU