За разваливающийся балкон и фасад управляющую компанию в Волгограде оштрафовали на 125 тысяч

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-30T15:32:07+03:00

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Очередной управляющей компании в Волгограде выписали очередной штраф за неисполнение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом. ООО УК «ЭУ-67» заплатит 125 тысяч рублей за разрушающийся балкон и покрывшийся трещинами фасад дома №48 на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной инспекции госжилнадзора, жильцы пожаловались на плохое состояние строительных конструкций своего дома. Как показало обследование, торцевая стена здания давно покрылась диагональными трещинами, а балконная плита в одной из квартир разрушилась до арматуры. Падает штукатурка и с потолка в подъезде. Так что ООО УК «ЭУ-67» не только не соблюдала лицензионные требования, но и не обеспечила жильцам безопасных условий проживания. Административный штраф в размере 125 тысяч на коммунальщиков наложили по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU