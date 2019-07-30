В Астрахани исламистам дали 50 лет колонии на семерых за убийство гаишников

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-30T15:54:37+03:00

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Семь ваххабитов, которые устроили в Астрахани кровавый террор в апреле 2017-го, отправятся за решетку. Причем надолго. Каждому из них дали от 9 до 11 лет колонии строгого режима. Речь идет о бандитах, которые убили двух сотрудников ДПС и напали на бойцов Росгвардии.

Как установили следователи, два приверженца радикального ислама Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев осенью 2016-го создали в Астрахани бандформирование. В него вошли Намик Агарзаев, Ахмед Магамедов, Магомед Хитанаев, Атлухан Насрулаев, Абрик Насрулаев, Расул Усманов и Ифрат Джалилов. В апреле 2017-го они устроили охоту за «стволлами». 4 апреля спровоцировали небольшую аварию и вызвали гаишников, якобы для оформления ДТП. А когда сотрудники ДПС прибыли на место, по ним открыли стрельбу. Двое полицейских скончались на месте. Бандиты забрали у них табельное оружие и скрылись.

В Астрахани объявили спецоперацию «Сирена» по их задержанию. 6 апреля бойцы Росгвардии остановили машину для проверки, в ней оказались преступники. Вновь завязалась перестрелка. Три бойца поулчили ранения, но выжили. Бандитам удалось скрыться за бетонной стеной на территории завода. При задержании Саспанов и Кукулаев были ликвидированы. Остальных семерых задержали.

Два года прошло с тех пор, и только сейчас им огласили вердикты.

- Суд приговорил Агарзаева, Магамедова и Алтухана Насрулаева к 11 голам лишения свободы, Хитанаева – к 10 годам, Абрика Насрулаева, Усманова и Джалилова - к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Момент расстрела полицейских в Астрахани попал на видео 04 04 2017.

ИСТОЧНИК KP.RU