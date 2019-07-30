2019-07-30T13:18:09+03:00
Происшествия

В Волгограде подполковника полиции осудили по делу о краже нефти в Пензе

Начальника из УЭБиПК отправили в колонию на три года, его подельнику дали 2,2 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полицейского лишили звания и запретили работать в органах.Полицейского лишили звания и запретили работать в органах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Волгоградского «оборотня в погонах» на чистую воду вывели следователи из СУ СК по Пензенской области. Они доказали, что он и два его подельника вымогали у бизнесмена 6 миллионов рублей. И даже успели получить часть денег. За это они и отправятся в колонию.

Началась эта история с момента, когда полицейские Пензенской области выявили хищение дизельного топлива из магистрального продуктовоза «Уфа - Западное направление». В ходе следствия вышли на бизнесмена, который являлся свидетелем по делу, и изъяли у него несколько машин. Коммерсант стал искать связи, чтобы «уладить» вопрос: вернуть транспорт и закрыть в отношении него расследование. Так вышел на своего знакомого, который работал заместителем начальника отдела - начальником отделения № 1 отдела №5 УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Полицейский по своим каналам выяснил, что вопрос можно решить за 200 тысяч рублей. Но решил и сам на этом заработать. Подговорил двух своих знакомых волгоградцев, чтобы выманить у бизнесмена 6 миллионов рублей. Те согласились. Во время встречи в Волгограде они огласили мужчине стоимость их услуг. 2 миллиона рублей бизнесмен отдал им сразу. Кроме того, в счет оплаты он простил одному из подельников еще 2 миллиона рублей, который тот задолжал в ходе их совместной деятельности. Но его вопрос так и не решался. Коммерсант понял, что его обманули и пошел в полицию, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Пензенской области.

К расследованию уголовного дела подключились сотрудники регионального УФСБ. На данный момент следователи собрали все улики, доказывающие вину волгоградских вымогателей.

Сегодня, Дзержинский райсуд приговорил волгоградского полицейского к 3 годам колонии общего режима и к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, его лишили звания «подполковник полиции» и запретили впредь работать в правоохранительных органах.

Его подельнику дали 2,2 года колонии общего режима. И он также заплатит 400 тысяч рублей штрафа. А вот третьему соучаснику удалось сбежать. Его дело выделено в отдельное производство, а сам он находится в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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