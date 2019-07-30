Волгоградец пытался украсть 2,4 километра трубопровода

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-30T09:18:06+03:00

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Если вы видите вдоль трассы мужиков, копающих трубы, это не значит, что коммунальщики стараются ради вашего блага. Вполне возможно, что это жулики пытаются похитить чье-то имущество у всех на виду. В кировском районе под суд идет 38-летний волгоградец, который вместе с друзьями пытался украсть 2,4 километра трубопровода.

Мужчина нашел себе четырех приятелей для выполнения задуманного. Он знал, что на одной из улиц законсервирован несколько лет назад трубопровод напорного канализационного коллектора. Он давно уже никем не используется. Волгоградец рассудил – чего добру пропадать. Вместе со знакомыми они стали чужое имущество откапывать. Делали это днем и прилюдно. Надеялись, что все примут их за сотрудников ЖКХ. Но нашлись те, кто оказался в курсе дел. Копателей задержали сотрудники УФСБ по Волгоградской области, расследование проводили полицейские.

Мужчина рассказал следователям, что собирался сдать трубы на металлолом. Так бы он смог выручить около 10 миллионов рублей. Он и его приятели заключили досудебное соглашение и сотрудничали со следствием.

- Сейчас уголовное дело направили в Кировский районный с подписью прокурора, - рассказали «КП-Волгоград» в прокуратуре по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU