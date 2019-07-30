Попутчица по Bla-bla-car обокрала водителя на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-30T09:00:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис, когда тебя подвозят за небольшие деньги, популярен во многих странах. Так путешествуют тысячи людей. Правда, никто не может дать гарантию, что с тобой ничего по пути не случится. В Палласовский райотдел полиции пришло заявление от 27-летней волгоградки. Она рассказала, что ее обокрала попутчица.

Девушка выставила на сервис Bla-bla-car предложение. На него откликнулась 21-летняя жительница Волгограда. Ей нужно было добраться до села Раздольного. Дорогой хозяйка авто и попутчица весело болтали. На отвороте к селу машина остановилась. Волгоградка открыла багажник, а пассажирка забрала сумки. Но оказалось, прихватила не только свои. Она взяла пакет с вещами владелицы авто. В нем была не только одежда и косметичка, но и 30 тысяч рублей в кармане шорт.

- Сейчас сотрудники полиции выясняют личность попутчицы. Когда ее найдут, ей грозит срок за кражу, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU