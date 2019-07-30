Поликлинике №4 на Елецкой выделят землю под парковку

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-30T08:58:21+03:00

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На базе поликлиники №4 на улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда вскоре откроют Центр амбулаторной онкологической помощи. Сначала сделают капремонт. Его запланировали на 2020 год. Потом закупят новое оборудование - МРТ, КТ, УЗИ-аппараты, маммограф и прочее. Поток посетителей неизбежно вырастет. По предварительным оценкам, с 70 до 130 тысяч человек. А значит, здесь необходимо обновлять инфраструктуру, делать подъездные пути к приемному отделению и парковку. На эти цели администрация города выделяет около гектара прилегающей к зданию поликлиники земли. Но сначала нужно изменить статус земельного участка с общественно-деловой зоны на зону специализированных объектов здравоохранения и соцзащиты. Вопрос городские власти вынесли на общественное обсуждение.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, посмотреть документы проекта можно на официальном сайте администрации города. С 16 по 27 сентября с 10.00 до 12.00 их выставят в департаменте по градостроительству и архитектуре (ул. Порт-Саида, 7а). Предложения и замечания по проекту горожане могут передать лично, по почте простой или электронной.

ИСТОЧНИК KP.RU