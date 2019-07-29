Волгоградская область задолжала 49 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 20:58 2019-07-29T20:58:37+03:00

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То, что Волгоградская область - регион-должник, не новость. Печально другое - что, несмотря на все усилия, она продолжает оставаться в числе аутсайдеров по решению этой проблемы. По состоянию на 1 июля 2019-го долг Волгоградской области составляет 49,1 миллиардов рублей. И снизилась эта сумма за последние полгода всего на 3,9%. Эксперты РИА сравнили обстановку в регионах страны и выстроили их в рейтинг по уровню долговой нагрузки. Так вот в этом списке из 85-ти регионов Волгоградская область находится на 63-м месте. Почему так? Для сравнения, долг Ростовской области составляет всего 26,4 миллиарда рублей, и за полгода снизился на 9,6%. Астраханская область должна 17,8 миллиардов и в 2019-м успела снизить его на 20%.

Единственное, что радует: доля бюджетных кредитов в Волгоградской области значительно превышает коммерческие. Но отношение госдолга нашего региона к налоговым и неналоговым доходам его бюджета в 2018 году составлял 72,7%. С таким отношением выбраться из долговой ямы очень тяжело.

ИСТОЧНИК KP.RU