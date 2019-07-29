Студенты Урюпинского агротехникума в новом учебном году остались без спортзала

СЕГОДНЯ 20:37 2019-07-29T20:37:09+03:00

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Похоже, что у студентов Урюпинского агропромышленного техникума занятий физкультуры в новом учебном году не будет. А все потому, что спортзал находится в ужасном состоянии. В таком, что сотрудники регионального Роспотребнадзора, когда увидели его во время проверки, тут же подали в суд требование закрыть его, пока не случилась беда.

«Выявленные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья обучающихся», - гласит заключение экспертов.

Суд закрыл спортзал еще в марте 2019-го. Руководству дали три месяца исправить недочеты и сделать ремонт. Через три месяца специалисты ведомства вновь приехали в техникум с проверкой. А в спортзале, как говорят «конь не валялся». Ни одно требование выполнено не было, денег на ремонт у учреждения нет. Поэтому сотрудникам Роспотребнадзора ничего не оставалось, как вновь обращаться в суд.

- Постановлением Урюпинского городского суда Волгоградской области приостановлена эксплуатация спортивного зала агропромышленного техникума еще на 90 суток, - гласит новый вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU