Десантирование, захват и рукопашный бой: в Камышине готовятся отмечать День ВДВ

СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-29T19:47:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Камышине Волгоградской области, где расположена 56-я десантная бригада, готовятся масштабно отмечать День ВДВ, который вся страна празднует 2 августа. В этом году в России исполняется 89-я годовщина со дня основания Воздушно-десантных войск Российской Армии. По такому случаю в Камышине запланировали ряд захватывающих выступлений

Стартуют мероприятия с открытия мемориального камня в честь десантников 6-ой роты Псковской дивизии, погибших на высоте 776 в Аргунском ущелье. Он появится у памятника Герою России Колгатину, расположенному по улице Ленина.

В 10 утра, как рассказали «КП-Волгоград» в комитете по культуре администрации Камышина, начнется десантирование парашютистов-разведчиков и форсирование водной преграды на Центральном пляже реки Камышинка.

После этого - с 11.00 до 12.00 - на стадионе Спортивной школы №1 («Авангард») показательную программу устроит 56-й отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Отечественной войны 1-й степени Донская казачья бригада.

В частности гостей праздника ждут:

- показательное выступление боевых возможностей десантников бригады в подготовке вооружения и техники;

- военизированная эстафета военнослужащих;

- показательные выступления по захвату объекта;

- рукопашный бой с оружием и без него.

На финал - десантирование спортсменов-парашютистов бригады с вертолета МИ-8.

Ну а для души - плац-концерт военного оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU