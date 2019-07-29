У абитуриентов волгоградских колледжей популярны компьютерные и строительные специальности

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-29T17:21:00+03:00

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Прием документов в волгоградских колледжах и техникумах продлится еще неделю - до 5 августа, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что особой популярностью у поступающих нынче пользуются специальности, связанные с компьютерами и IT-технологиями.

- Также высокий спрос в этом году на специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Архитектура», «Повар», «Управление», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Механизация сельского хозяйства» и «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», - сообщают «КП-Волгоград» в областном комитете образования, науки и молодежной политики.

Ну и стабильно популярно среди девушек «Преподавание в начальных классах». Кстати, педагогическое образование на основе 9 классов школы можно получить в педагогических колледжах города Волгограда, Камышина, Михайловки, Дубовки и Жирновска.

Всего же в Волгоградской области 57 профобразований среднего звена. Но наиболее большой популярностью у абитуриентов пользуются Волгоградский технологический колледж, Волгоградский строительный техникум, Волгоградский социально-педагогический колледж, Волгоградский технический колледж, Волгоградский колледж управления и новых технологий, Волгоградский экономико-технический колледж, Волжский политехнический техникум, Жирновский нефтяной техникум и Камышинский политехнический колледж.

В этом году, к слову, большая часть бюджетных мест выделены в таких приоритетных для экономики региона направлениях, как машиностроение, сельское хозяйство, строительная отрасль: почти 10 тысяч бюджетных мест, из них более 8,8 тысячи — для поступления на базе основного общего образования (9-х классов).

ИСТОЧНИК KP.RU