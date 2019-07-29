Обрушился потолок в доме на севере Волгограда

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-29T17:13:59+03:00

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Снова в Волгограде произошло обрушение в старом доме. На этот раз 29 июля 2019 года обвалился потолок в одной из квартир на втором этаже дома №13 в поселке 4-й участок. Более десятка старых двухэтажек на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского района уже давно трещат по швам. Часть из них признали аварийными. Но переселения жильцы никак не дождутся. На этот раз чудом обошлось без пострадавших. Около трех квадратных метров штукатурки рухнуло с потолка прямо над кроватью. Тяжелые обломки завалили кровать и всю жилую комнату. К счастью, никто из жильцов не пострадал, если не считать испорченного имущества и страха остаться под завалами.

- На месте работают представители администрации Краснооктябрьского района, районной службы МБУ ЖКХ и специалисты управляющей компании. В настоящий момент специалисты устанавливают причину отслоения, по итогам обследования будет принято решение о сроках и перечне работ по восстановлению потолочного покрытия. Фрагменты упавшей штукатурки будут вывезены силами управляющей компании в течение суток, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Разрушающийся дом построен в 1945 году. В конце 2018 года он был признан аварийным. В январе 2019 года всем жителям дома предложили переехать в помещения маневренного жилого фонда.

- Однако на сегодняшний день ни одного согласия в районную администрацию не поступило. Единственный собственник помещения, где сегодня произошло падение потолочного слоя, также не выразил согласия на переезд в маневренный фонд, - пояснили в администрации города.

Напомним, недавно обрушились дымоходы в доме №13 на улице Олимпийской в Красноармейском районе Волгограда. Вскоре после этого его признали аварийным. Но расселения придется ждать несколько лет. Пока в программу вошли только те дома, которые признали аварийными до 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU