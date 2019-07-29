Один погиб, двое в тяжелом состоянии: под Астраханью лоб в лоб столкнулись джип и минивен

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-29T17:02:14+03:00

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Авария на трассе «Волгоград-Астрахань» произошла около часу дня 27 августа.24-летний парень на внедорожнике Dodge Nitro двигался в сторону Волгограда. Мужчина решил обогнать тихохода и выехал на встречную полосу. Он видел, что до ближайшей машины слишком малое расстояние, но думал, что проскочит. В итоге молодой мужчина лоб в лоб столкнулся с Toyota Ipsum. Скорость у обоих машин была высокой. Поэтому и удар очень сильный. Даже такие большие машины сложились во время столкновения.

Водитель Dodge выжил. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, переломы рёбер. Его 45-летний пассажир поступил в больницу с травматическим шоком, ЧМТ, перелом тазобедренного сустава. А вот 34-летний гражданин Казахстана погиб на месте. Лобовое столкновение не оставило ему шансов.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии. По факту гибели человека и причинение вреда здоровью следователи проводят проверку.

Водитель и пассажир джипа попали в больницу.Фото: УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU