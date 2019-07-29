2019-07-29T17:00:18+03:00
Происшествия

В Астрахани на взятке попался инспектор по делам несовершеннолетних

Бывший страж порядка пообещал знакомому "отмазать" его от наказания за пьяное вождение
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Полицейский деньги взял у знакомого, а помогать не стал.Полицейский деньги взял у знакомого, а помогать не стал.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Еще недавно этот полицейский работал в должности инспектора по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Харабалинскому району, а сегодня он на скамье подсудимых. А все потому, что деньги оказались дороже принципов.

Как рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, к этому бывшему полицейскому обратился за помощью знакомый. Мол, помоги не лишиться прав. Накануне друга поймали за рулем в нетрезвом виде и наказание ему грозило жесткое. Инспектор пообещал вопрос уладить. свои услуги оценил в 100 тысяч рублей. И, как уточняют в следственном комитете, деньги страж порядка получил.

- Между тем, мировой судья признал водителя виновным и лишил его права управления транспортными средствами на полтора года. Да еще и обязал штраф выплатить в размере 30 тысяч рублей, - говорят в СУ СК по региону.

И теперь уже судят ушлого полицейского за мошенничество и взятку. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У абитуриентов волгоградских колледжей популярны компьютерные и строительные специальности
Обрушился потолок в доме на севере Волгограда
Один погиб, двое в тяжелом состоянии: под Астраханью лоб в лоб столкнулись джип и минивен
Обрушился потолок в доме на севере Волгограда
Последствия маловодья: под Астраханью ихтиологи насчитали сорок тысяч задохнувшихся карасей
Клещи покусали уже больше двух тысяч волгоградцев, семеро заразились КГЛ
В Волгограде кондуктор отсудила 200 тысяч рублей за сломанное в автобусе плечо
В Волгограде на День города покажут фейерверк за 1,5 миллиона рублей
«Золотая семья»: волгоградцы победили на всероссийском конкурсе «Семья года»
Солнце и волна: к 430-летию Волгограду придумали новый логотип
Пьяный волгоградец упал с третьего этажа, пытаясь влезть домой через окно