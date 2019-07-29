В Астрахани на взятке попался инспектор по делам несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-29T17:00:18+03:00

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Еще недавно этот полицейский работал в должности инспектора по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Харабалинскому району, а сегодня он на скамье подсудимых. А все потому, что деньги оказались дороже принципов.

Как рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, к этому бывшему полицейскому обратился за помощью знакомый. Мол, помоги не лишиться прав. Накануне друга поймали за рулем в нетрезвом виде и наказание ему грозило жесткое. Инспектор пообещал вопрос уладить. свои услуги оценил в 100 тысяч рублей. И, как уточняют в следственном комитете, деньги страж порядка получил.

- Между тем, мировой судья признал водителя виновным и лишил его права управления транспортными средствами на полтора года. Да еще и обязал штраф выплатить в размере 30 тысяч рублей, - говорят в СУ СК по региону.

И теперь уже судят ушлого полицейского за мошенничество и взятку. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU