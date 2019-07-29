Последствия маловодья: под Астраханью ихтиологи насчитали сорок тысяч задохнувшихся карасей

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-29T16:31:12+03:00

И это только в ильмене у села Басы Лиманского района

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После того, как по соцсетям разлетелось видео с тоннами дохлой рыбы в водоеме Лиманского района Астраханской области, туда направились специалисты Волжско-Камского филиала университета «КаспийНИРХ» с целью исследовать причины массового мора. Хотя многие и так догадывались: это последствия маловодья на Волге, которое в 2019-м году оказалось почти критическим. Вердикт ихтиологов это практически подтвердил: рыба задохнулась в нагретой под солнцем воде.

- Средние глубины на ильмене Малиновский у села Басы Лиманского района составляют от 20 до 40 сантиметров. Температура воды - 27 градусов выше ноля. Концентрация кислорода в воде близка к нулю, - подытожили сотрудники «КаспийНИРХ». - Вдоль берега полосой на протяжении около 100 метров и шириной 10 метров находилась снулая рыба. В основном это серебряный карась (99 %) и сазан (около 1 %). У рыбы ярко выражены признаки асфиксии – раскрыты жаберные крышки и открыт рот, что является следствием существенного понижения уровня кислорода.

Специалисты насчитали примерно 42 тысячи экземпляров погибшей рыбы. И хотя сбросы с Волжской ГЭС по требованию экологов немного продлили, ситуацию на Волге это особо не спасло.

- Уровень воды в дельте Волги в районе Астрахани стабильно низкий и находится на средней отметке – 236 сантиметров, что ниже многолетней нормы и прошлогодней величины на 74 и 104 сантиметра соответственно, - заключили в институте.

Тонны дохлой рыбы в озере сняли на видео селяне Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU