Клещи покусали уже больше двух тысяч волгоградцев, семеро заразились КГЛ

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-29T15:44:45+03:00

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Не проходит и дня, чтобы хоть один волгоградец не обратился в больницу за помощью по поводу укуса клеща. К концу июля число покусанных уже перевалило за две тысячи, а если точнее таких зарегистрировано уже 2078 человек. Правда, в региональном Роспотребнадзоре успокаивают: численность находится на уровне среднемноголетних значений. В общем, ничего сверхестественного. Другое дело, что, несмотря на многолетние предупреждения и просьбы специалистов не заниматься самолечением, некоторые волгоградцы продолжают игнорировать медиков. К сожалению, именно по этой причине не так давно после укуса клеща умерла волгоградка. Клещ оказался переносчиком Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), а зараженная от него женщина поздно обратилась за медпомощью.

Кстати, в Волгоградской области с начала сезона Зарегистрировано семь случаев заболевания КГЛ. У пяти принесенных в лабораторию на анализ клещей обнаружили Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Два волгоградца успели заразиться этим опасным заболеванием. Но, к счастью, им вовремя был поставлен диагноз и назначено лечение.

- Волгоградцы не занимайтесь самолечением и вовремя обращайтесь за медицинской помощью! - настаивают в Роспотребнадзоре.

Исследовать клещей можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», расположенной по адресу Волгоград, улица Ангарская, дом 13Б (телефон 8 (8442) 36-38-41, 36-25-71).

ИСТОЧНИК KP.RU